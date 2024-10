Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: ancora due partite, poi sarà derby!

(Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi iltoscano-piemontese!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 ditra Lorenzoe Lorenzo. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. Quest’oggi, potrebbe anche essere lui il favorito, anche se il toscano ha perso quest’anno solo un, contro Francesco Passaro nel Challenger di Torino.