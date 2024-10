Libri di scuola "green” e “gender fluid”: “Insegnano ad essere sessualmente liquidi e mangiare cimici per salvare il mondo” - VIDEO (Di martedì 22 ottobre 2024) Sulla copertina la denominazione “edizione green” e nelle pagine “libro liquido”. La polemica dei genitori sui Libri di scuola dei propri figli Sui social e soprattutto tra i genitori continua la polemica sui Libri di scuola "green” e “gender fluid” per ragazzi. La mamma di uno studente delle Ilgiornaleditalia.it - Libri di scuola "green” e “gender fluid”: “Insegnano ad essere sessualmente liquidi e mangiare cimici per salvare il mondo” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sulla copertina la denominazione “edizione” e nelle pagine “libro liquido”. La polemica dei genitori suididei propri figli Sui social e soprattutto tra i genitori continua la polemica suidi” e “” per ragazzi. La mamma di uno studente delle

Genitori contro l’intelligenza artificiale. Scuola promuove progetto sperimentale : “Ci hanno avvisato tardi - avevamo già acquistato tutti i libri. Tutta la didattica sarà dipendente da file e link esterni - così non va” - Scuola promuove progetto sperimentale: “Ci hanno avvisato tardi, avevamo già acquistato tutti i libri. L'articolo Genitori contro l’intelligenza artificiale. L'oggetto del contendere è l'introduzione di un nuovo metodo didattico, basato sull'IA, nelle classi seconde medie dell'Istituto Comprensivo, che prevede la sostituzione dei libri di testo con contenuti digitali personalizzati. (Orizzontescuola.it)

Libri di testo e dotazioni tecnologiche - in Lombardia riaperto il bando “Dote Scuola-Merito”. Domande dal 15 ottobre - Il contributo mira a sostenere le spese legate all'acquisto di libri, attrezzature tecnologiche o iscrizioni a percorsi di formazione superiori, sia in Italia che all'estero. La Regione Lombardia ha riaperto il bando per la Dote Scuola - Merito, un'iniziativa destinata agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nell'anno scolastico 2023-2024. (Orizzontescuola.it)

“Mamma - non ho più voglia di studiare - nei libri di scuola le donne non ci sono” - la figlia di Annalena Benini innesca una riflessione sull’assenza di figure femminili nei programmi scolastici - . Questa semplice osservazione di Benedetta, sedicenne figlia di Annalena Benini, ha innescato una riflessione più ampia sull'assenza di figure femminili nei programmi scolastici. L'articolo “Mamma, non ho più voglia di studiare, nei libri di scuola le donne non ci sono”, la figlia di Annalena Benini innesca una riflessione sull’assenza di figure femminili nei programmi scolastici sembra essere ... (Orizzontescuola.it)