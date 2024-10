L'eurodeputata italiana è rimasta per oltre un anno in carcere a Budapest con l'accusa di violenze e lesioni nei confronti di alcuni neofascisti (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (askanews) – L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. “Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orban. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche – ha commentato Salis – auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una ‘democrazia illiberale'”. Iodonna.it - L'eurodeputata italiana è rimasta per oltre un anno in carcere a Budapest con l'accusa di violenze e lesioni nei confronti di alcuni neofascisti Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (askanews) – L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’Ilaria Salis. “Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orban. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche – ha commentato Salis – auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una ‘democrazia illiberale'”.

Caso Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità all’eurodeputata italiana - Con una mossa inattesa, l’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Sei una comune criminale”. Ilaria non è “una martire”, ma “una comune criminale” è quanto ha scritto il portavoce per le relazioni internazionale del governo ungherese Zoltan Kovacs su X, dopo che l’europarlamentare italiana ha denunciato il tentativo dell’Ungheria di farle revocare l’immunità ... (Lanotiziagiornale.it)