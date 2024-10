Lemó presenta “È l’uomo mio” (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopri “È l’uomo mio”, il nuovo singolo di Lemó in arrivo il 25 ottobre 2024, un viaggio musicale negli Anni ’50 che esplora l’amore e la rivalità femminile, unendo ironia e passione, e celebra l’amore tardivo da balera. Nuovo Singolo di Lemó: “È l’uomo mio” Dal 25 ottobre 2024, “È l’uomo mio” sarà disponibile in rotazione radiofonica, portando la freschezza della musica di Lemó sulle onde delle radio. Questo nuovo singolo sarà accessibile anche sulle principali piattaforme di streaming a partire dal 18 ottobre. Un Viaggio Musicale negli Anni ’50 Il brano “È l’uomo mio” è un omaggio al sound degli Anni ’50, caratterizzato da chitarre western che si fanno protagoniste. La musica si tinge di aggressività, riflettendo le due protagoniste della storia che si sfidano senza tregua per conquistare un amore tardivo, tipico delle serate da balera. Spettacolo.periodicodaily.com - Lemó presenta “È l’uomo mio” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopri “Èmio”, il nuovo singolo diin arrivo il 25 ottobre 2024, un viaggio musicale negli Anni ’50 che esplora l’amore e la rivalità femminile, unendo ironia e passione, e celebra l’amore tardivo da balera. Nuovo Singolo di: “Èmio” Dal 25 ottobre 2024, “Èmio” sarà disponibile in rotazione radiofonica, portando la freschezza della musica disulle onde delle radio. Questo nuovo singolo sarà accessibile anche sulle principali piattaforme di streaming a partire dal 18 ottobre. Un Viaggio Musicale negli Anni ’50 Il brano “Èmio” è un omaggio al sound degli Anni ’50, caratterizzato da chitarre western che si fanno protagoniste. La musica si tinge di aggressività, riflettendo le due protagoniste della storia che si sfidano senza tregua per conquistare un amore tardivo, tipico delle serate da balera.

“È l’uomo mio” è il nuovo singolo di Lemó - Quello di “È l’uomo mio” è un lyric video in bianco e nero che raffigura una delle protagoniste della canzone avvinghiata in un ballo caraibico al suo uomo, insidiato da una rivale che non sa di giocare con il fuoco. “È l’uomo mio” è un brano Anni ’50 con chitarre western in primo piano, aggressive come le due protagoniste della canzone che rivaleggiano senza esclusioni di colpi per tenersi ... (Laprimapagina.it)