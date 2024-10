Lecce, case popolari da assegnare: «In 727 ammessi al bando» (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per l?assegnazione degli alloggi popolari, mentre si registra uno stop per i lavori del social housing all?ex Galateo. L?avanzamento dei due progetti è stato al Quotidianodipuglia.it - Lecce, case popolari da assegnare: «In 727 ammessi al bando» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per l?assegnazione degli alloggi, mentre si registra uno stop per i lavori del social housing all?ex Galateo. L?avanzamento dei due progetti è stato al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Lecce, case popolari da assegnare: «In 727 ammessi al bando» - Tutto pronto per l’assegnazione degli alloggi popolari, mentre si registra uno stop per i lavori del social housing all’ex Galateo. L’avanzamento dei due progetti è stato ... (quotidianodipuglia.it)

Cinema, 'Visioni d'Africa' rassegna in Puglia in 3 presidi - La rassegna "Visioni d’Africa" è pensata per guidare gli spettatori nella ricerca delle loro radici, attraverso la filmografia africana, in un percorso di possibile interazione e conoscenza dei popoli ... (affaritaliani.it)

Alloggi ERP, salgono a 727 i vincitori dopo i ricorsi. 40% di aventi diritto stranieri - La dirigente Sanapo oggi ha rassicurato tutti in Commissione Controllo: “Non c’è la graduatoria definitiva, ma iter quasi concluso”. (leccesette.it)