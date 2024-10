Tpi.it - Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 22 ottobre

(Di martedì 22 ottobre 2024) Le, 22Questa sera, martedì 222024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la puntata sarà la storia di una decana, di una ragazza degli anni Quaranta: la cardiologa Rosetta Martinez ha dedicato la sua vita alla medicina, ai suoi pazienti e anche all’insegnamento. Lei è stata una delle prime donne a laurearsi in cardiologia in Italia. Nata a Marsala nel 1928 in una famiglia borghese, è stata spinta fin da bambina dalla grande fede che aveva ad aiutare chi era meno fortunata di lei. Per seguire il suo sogno di diventare medico missionario in Africa, si è iscritta alla facoltà di Medicina a Palermo.