Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Meloni sui migranti (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - opposizioni unite nel chiedere che la premier Giorgia Meloni riferisca al Parlamento. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Piu' Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente della presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri, all'indomani della sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nei centri albanesi e delle conseguenti polemiche. Agi.it - Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Meloni sui migranti Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI -unite nel chiedere che la premier Giorgiariferisca al Parlamento. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Piu' Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera unadella presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri, all'indomani della sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12nei centri albanesi e delle conseguenti polemiche.

