L'Aquila: il convegno internazionale sul cancro al via con strategia e innovazione

L'Aquila si prepara ad ospitare un importante convegno internazionale sui progressi nella lotta contro il cancro, che si terrà il 24 e 25 ottobre presso il centro congressi 'Luigi Zordan'. L'evento, intitolato "On cutting edge advancements in our fight against cancer", rappresenta un'opportunità unica di confronto tra esperti provenienti da Stati Uniti, Inghilterra e Italia, per analizzare le attuali terapie e le future strategie nell'ambito oncologico. L'incontro è organizzato dal professor Luciano Mutti, direttore del reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila e professore di oncologia presso l'Università della città.

Il convegno internazionale sulla prevenzione delle malattie neurodegenerative : focus su fattori protettivi e sfide mondiali - I relatori hanno discusso la necessità di una ricerca continua per migliorare le nostre comprensioni delle malattie neurodegenerative, in un contesto in cui la popolazione anziana è in costante crescita. Impatti climatici e tavola rotonda finale Il convegno ha proseguito con due ulteriori sessioni focalizzate sulla plasticità cerebrale e sugli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute ... (Gaeta.it)

"Swarm-like Seismicity" - Castrovillari ospita il convegno internazionale sugli sciami sismici

“Swarm-like Seismicity” - Castrovillari ospita il convegno internazionale sugli sciami sismici - Un esempio emblematico è il terremoto dell'Aquila del 2009, preceduto da una serie di scosse minori. (Adnkronos) – Gli sciami sismici, pur essendo composti generalmente da eventi di magnitudo moderata, possono talvolta precedere terremoti di maggiore intensità, capaci quindi di causare danni significativi. (Periodicodaily.com)