Secoloditalia.it - L’Anm torna alla carica contro “i dileggi” del governo cattivo. Ma le toghe indipendenti si sfilano

(Di martedì 22 ottobre 2024) Poche ore dopo il Consiglio dei ministri che mette mano al decreto legge con l’elenco dei paesi sicuri,all’attacco. E con una nota bellicosa chiede il rispetto dell’autonomia delle, attacca ile la politica per i continui ‘’ e denuncia l’ennesimo rischio per la tenuta democratica. Una mossa che sa di ‘vendetta’ per la mano ferma delche ha messo in sicurezza il protocollo Italia-Albania finito nel mirino della giudice di Magistratura democratica Silvia Albano. L’Associazione nazionale magistrati – si legge nella nota della giunta esecutiva centrale – “chiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi dmagistratura che assuma decisioni ispirate dnecessità di collaborazione con ildi turno.