La tragedia di Rigopiano: la storia della valanga che ha travolto l'hotel, le vittime e le condanne

L'hotel Rigopiano di Farindola è stato distrutto Il 18 gennaio del 2017 da una valanga che ha travolto l'intera struttura del Gran Sasso causando 29 morti tra ospiti e personale dell'albergo. Solo 11 i sopravvissuti. Per la tragedia la sentenza d'appello nel processo di secondo grado ha visto 22 assoluzioni e 8 condanne.

