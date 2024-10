La Marina militare insegna l'importanza della sicurezza stradale e in mare (Di martedì 22 ottobre 2024) LATIANO - "Segui una rotta sicura. Ricorda: la vita è un sorriso": è stato questo lo slogan promosso dalla Marina militare italiana ieri, lunedì 21 ottobre, presso l'auditorium della scuola secondaria di I grado "Croce - Monasterio" di Latiano. Attenti ascoltatori sono stati gli alunni e le Brindisireport.it - La Marina militare insegna l'importanza della sicurezza stradale e in mare Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) LATIANO - "Segui una rotta sicura. Ricorda: la vita è un sorriso": è stato questo lo slogan promosso dallaitaliana ieri, lunedì 21 ottobre, presso l'auditoriumscuola secondaria di I grado "Croce - Monasterio" di Latiano. Attenti ascoltatori sono stati gli alunni e le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corruzione e segretezza : indagini su militare della Marina e referente di Elon Musk - Le autorità cercano di valutare la portata della fuga di notizie e di eventuali collaborazioni non autorizzate che possano esistere tra membri delle forze armate e privati. La determinazione della Procura di Roma di perseguire con rigore eventuali violazioni della legge serve non solo a proteggere la sicurezza nazionale ma anche a inviare un messaggio chiaro: “la riservatezza delle informazioni ... (Gaeta.it)

Studenti e marinai a bordo delle navi della Marina Militare - Giornata di formazione sul campo per gli allievi capitani dell’istituto nautico Vendramin-Corner di Venezia, che hanno avuto l'opportunità di visitare le navi della Marina Militare: il pattugliatore polivalente d'altura P430 "Thaon di Revel", il pattugliatore antinquinamento P403 "Spica" e la... (Veneziatoday.it)

Più navi e più potenza di fuoco. Il futuro della Marina militare italiana - Inoltre, le novità includono anche la dotazione numerica di suddetti assetti. In base alle previsioni attuali, anche nave Trieste dovrebbe essere in grado di imbarcare l’F-35B, portando a due le piattaforme in grado di schierare l’aereo di quinta generazione. A questa primaria capacità operativa si affiancano otto fregate classe Bergamini (Fremm), specializzate, a seconda delle configurazione, ... (Formiche.net)