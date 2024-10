Ilfoglio.it - La manovra va ancora ridefinita: salta la conferenza di Meloni

(Di martedì 22 ottobre 2024)lastampa della premier Giorgia, annunciata per le 9.30, dopo l'approvazione in Cdm dellala scorsa settimana. La motivazione ufficiale è quella dell'assenza del vicepremier Antonio Tajani per una riunione del G7 ma è chiaro, secondo diversi esponenti della maggioranza, che la scelta vada anche legata all'allungamento dei tempi per l'approdo della legge di bilancio in Parlamento. I tecnici sonoal lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli anche se l'arrivo alla Camera non dovrebbe tardare oltre mercoledì, è la convinzione. Ovviamente dopo il passaggio al Quirinale, dove il testo - come accaduto anche in passato - non èapprodato nella sua interezza.