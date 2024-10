News.robadadonne.it - “La cosa più geniale che ho fatto” Britney Spears ha sposato se stessa

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)non finisce mai di stupire; dopo il matrimonio, celebrato nel 2022, con il personal trainer Sam Asghari, e il divorzio chiesto poco dopo, la popstar ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui afferma di essersi “sposata con se”. Il video originale era stato postato nel dicembre del 2022, proprio in concomitanza con le nozze con il fidanzato, annunciate nel 2021, subito dopo la fine della conservatorship che per 13 anni l’ha vista sottoposta al controllo del padre; in quell’occasione, in abito bianco e velo, aveva spiegato di averil compagno ma anche se“Sì, mi sono sposata con me. Mi annoiavo, mi piaceva il velo e ho detto: ‘Sono folle o c’è qualdi vero in questo’. Comunque sì, sono ancora sposata con mio marito”.