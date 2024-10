Thesocialpost.it - Kate Middleton, nel letto con lei ci dorme anche il cane

(Di martedì 22 ottobre 2024)e il Principe William non dormono da soli. A quanto pare, nel loroc’è un altro “ospite” notturno, che non è uno dei loro figli. A rivelarlo è stato proprio il Principe del Galles, che ha raccontato cosa accade nelle notti a casa sua.Leggi, niente più anello di fidanzamento: ora indossa due fedine. Il significato Il dettaglio curioso sulla routine die William Durante una visita al Duchy College in Cornovaglia, William ha incontrato Louise Harland e il suo. In quel contesto, il Principe ha condiviso un dettaglio curioso della sua vita privata: il loro cocker spaniel, Orla,con lui e. Questa abitudine è stata rivelata proprio da Louise, che ha raccontato: “William ha detto che il suo cagnolinosulcon loro di notte, con lui e”.