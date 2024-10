Ilfattoquotidiano.it - Kate Cassidy, la fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio dopo la sua morte: “Niente mi sembra reale, angelo mio ti amo”. Il giallo delle due escort

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “mio, ti ho amato incondizionatamente e continuerò ad amare per il resto della mia vita. Ti amo“. Con queste parole, cariche di dolore e amore,, influencer edi, ha rotto ilsulla tragica scomparsa dell’ex membro degli One Direction. In un commovente messaggio su Instagram,ha espresso il suo dolore e la sua incredulità per la perdita del compagno: “Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete trasmesso. Sono completamente smarrita edegli ultimi giorni mi èto“. La sua richiesta di comprensione e rispetto è chiara: “Chiedo e prego che mi diate lo spazio per affrontare tutto questo in privato”. Prima delladi, la coppia aveva viaggiato insieme in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan, ex compagno di band dinegli One Direction.