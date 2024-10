Israele e la sottovalutazione di Hamas: riflessioni sul conflitto in corso (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il conflitto tra Israele e Hamas ha riacceso il dibattito sulle relazioni regionali e sull’equilibrio geopolitico in Medio Oriente. A pochi giorni dall’attacco del 7 ottobre 2023, la politologa Sharon Nizza analizza la situazione attuale, sottolineando come le percezioni israeliane sulle intenzioni di Hamas possano aver contribuito a una crisi senza precedenti. Nizza discuterà questi temi nel suo libro, “7 Ottobre 2023. Israele, il giorno più lungo,” presentato presso lo Spazio Mastai. Le intenzioni di Hamas sottovalutate da Israele Nella sua analisi, Sharon Nizza evidenzia come la percezione da parte di Israele di Hamas come un attore razionale possa essere stata fuorviante. Gaeta.it - Israele e la sottovalutazione di Hamas: riflessioni sul conflitto in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Iltraha riacceso il dibattito sulle relazioni regionali e sull’equilibrio geopolitico in Medio Oriente. A pochi giorni dall’attacco del 7 ottobre 2023, la politologa Sharon Nizza analizza la situazione attuale, sottolineando come le percezioni israeliane sulle intenzioni dipossano aver contribuito a una crisi senza precedenti. Nizza discuterà questi temi nel suo libro, “7 Ottobre 2023., il giorno più lungo,” presentato presso lo Spazio Mastai. Le intenzioni disottovalutate daNella sua analisi, Sharon Nizza evidenzia come la percezione da parte didicome un attore razionale possa essere stata fuorviante.

