Inzaghi o Allegri, colloqui avanzati e blitz in città per l'accordo (Di martedì 22 ottobre 2024) Simone Inzaghi o Massimiliano Allegri. La panchina del top club scotta, l'esonero sembra davvero dietro l'angolo. Al prossimo passo falso, diciamo anche di un certo peso, il tecnico potrebbe essere mandato via. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.itTra i due 'litiganti', come spesso accade, il terzo gode. In questo caso Xavi, a quanto pare il preferito della dirigenza del Manchester United, al lavoro da settimane per l'eventuale, anzi sempre più probabile sostituzione di ten Hag. Una sostituzione in corsa, magari al prossimo capitombolo, anche se lo spagnolo potrebbe non accettare di subentrare in corsa. In tal senso il nome più plausibile è quello di Ruud van Nistelrooy, ex centravanti dei 'Red Devils' e attuale vice dello stesso ten Hag. Il grande obiettivo era Tuchel, ma nelle scorse settimane sarebbe stato fatto un tentativo pure con Simone Inzaghi.

