Sbircialanotizia.it - Innovazione, Ai&Vr Festival: “Regolamentazione e sviluppo, l’Europa al bivio”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi, alla terza edizione del “del Metaverso” di Angi, “AI&VR, Multiverse World” nel panel: l'Europa alsono intervenuti Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory policy, in Italia di Meta, Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Boella, Deputy Vice-Rector of