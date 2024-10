Lanazione.it - Incidente tra due camion, tutto bloccato in A1: traffico in tilt e lunghissime code

(Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 –paralizzato in A1. La causa è untra dueche si è verificato al km 276, in zona Calenzano in direzione Bologna. Per fortuna, come confermato dalla polizia stradale che è intervenuta sul posto, non ci sono feriti. Ma il tamponamento tra i due mezzi pesanti ha paralizzato completamente la circolazione. Tanto che le, lunghe oltre 9 chilometri, partono da Firenze Impruneta.Alle ore 12:04 Autostrade per l’Italia conferma che ci sono 9 chilometri di coda in aumento tra Firenze Impruneta e il bivio per la direttissima verso Bologna. L’si è verificato al km 276. Ilscorre sulla corsia di sorpasso. Si segnalano anche incolonnamenti di 2 km sulla A11 Firenze-Pisa nord tra Prato est e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze.