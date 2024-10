In tasca aveva mezzo etto di hashish: a Biassono denunciato un 26enne tradito dal suo nervosismo (Di martedì 22 ottobre 2024) Biassono (Monza e Brianza), 22 ottobre 2024 – aveva più di mezzo etto di hashish. Nella mattinata di mercoledì scorso, i carabinieri della stazione di Biassono hanno denunciato un 26enne turco, residente a Monticello Brianza, in provincia di Lecco, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari, giunti in via Volta a Biassono, hanno notato un’autovettura di piccola cilindrata con tre giovani a bordo, che ha destato la loro attenzione. Si trattava di una macchina evidentemente già nota agli investigatori, che hanno deciso di vederci più chiaramente. Hanno quindi proceduto al controllo degli occupanti, il cui atteggiamento, connotato da preoccupazione e nervosismo, ha insospettito i carabinieri. Ilgiorno.it - In tasca aveva mezzo etto di hashish: a Biassono denunciato un 26enne tradito dal suo nervosismo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Monza e Brianza), 22 ottobre 2024 –più didi. Nella mattinata di mercoledì scorso, i carabinieri della stazione dihannounturco, residente a Monticello Brianza, in provincia di Lecco, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari, giunti in via Volta a, hanno notato un’autovettura di piccola cilindrata con tre giovani a bordo, che ha destato la loro attenzione. Si trattava di una macchina evidentemente già nota agli investigatori, che hanno deciso di vederci più chiaramente. Hanno quindi proceduto al controllo degli occupanti, il cui atteggiamento, connotato da preoccupazione e, ha insospettito i carabinieri.

