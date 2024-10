Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la sospensione dell’immunità (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilaria Salis torna alla carica contro l’Ungheria. La parlamentare europea del gruppo The Left, eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, affida ai social le sue nuove invettive contro il governo di Budapest, dove è sotto processo con l’accusa di aver partecipato a un pestaggio contro alcuni attivisti dell’estrema destra. Proprio in ragione del Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la sospensione dell’immunità L'Identità. Lidentita.it - Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la sospensione dell’immunità Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024)torna alla carica contro. La parlamentare europea del gruppo The Left, eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, affida ai social le sue nuove invettive contro il governo di Budapest, dove è sotto processo con l’accusa di aver partecipato a un pestaggio contro alcuni attivisti dell’estrema destra. Proprio in ragione dellaL'Identità.

