Il governo Meloni compie due anni è settimo per durata | superato il Prodi bis

ROMA – "In un orizzonte di legislatura, il governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il patto programmatico sottoscritto con i cittadini". E' l'impegno di Palazzo Chigi alla vigilia del secondo anniversario, domani, del giuramento del governo Meloni. "Il 22 ottobre 2022 – sottolinea palazzo Chigi riassumendo sul sito della Presidenza del Consiglio in un dossier l'attività di questi 24 mesi- il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice presidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e i Ministri del governo hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Governo : Schlein - 'oggi Meloni festeggia - gli italiani no' - . Roma, 22 ott (Adnkronos) - Dopo due anni il giudizio sul governo Meloni "è nettamente negativo, da ogni punto di vista. Loro hanno intenzione di festeggiare, ma quelli che hanno poco da festeggiare sono gli italiani", ha aggiunto la leader dem. Da quando c'è, questo governo ha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si ... (Liberoquotidiano.it)

Governo - Schlein : “Meloni vuole festeggiare i due anni - gli italiani no” - Ma più che il nostro giudizio conta quello delle persone che oggi fanno più fatica a fare la spesa, che aspettano un anno e mezzo per fare un esame e altrimenti devono tirare fuori di tasca propria 500 euro per andare dal privato, perché non lo possono aspettare. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, boccia i primi due anni del governo a guida Giorgia Meloni. (Lapresse.it)

Meloni : Soddisfatta dei primi 2 anni di Governo. Messo in sicurezza conti e avviato riforme storiche - Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. Abbiamo messo in sicurezza i conti dello Stato, abbiamo difeso il potere d'acquisto delle famiglie con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra società". Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)