Il formaggio ‘di coccio’ alla conquista di Parigi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Forlì, 22 ottobre 2024 – Ha fatto il suo debutto tra gli applausi al Sial Paris 2024, il salone internazionale dell’agroalimentare, riservato agli addetti ai lavori, ritenuto l’evento fieristico più importante sul panorama europeo per l’innovazione alimentare. ‘Sei di, la novità presentata dal caseificio forlivese ‘Antica cascina’, è ildella rinascita: è stato ideato e prodotto, infatti, in risposta all’alluvione della primavera 2023, che ha toccato da vicino diversi operatori e collaboratori del caseificio. Sarà per il metodo di produzione e stagionatura, che prevede l’affinamento nella terra cruda; sarà per il gesto fortemente simbolico della ‘rottura’ del ciocco, ovvero della terra seccata, per ricavarne la forma del, ma la presentazione in fiera ha destato grande emozione tra i tanti visitatori accorsi allo stand.