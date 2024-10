Hezbollah, 'lanciato razzi sui sobborghi di Tel Aviv' (Di martedì 22 ottobre 2024) Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato razzi contro "i sobborghi di Tel Aviv". Riporta l'Afp. Intanto l'Idf ha comunicato che cinque razzi sono stati sparati contro la città , di cui quattro sono stati intercettati dal sistema di difesa e un altro è caduto esplodendo in un'area aperta. Contemporaneamente Hezbollah ha sparato dal Libano altri 15 razzi sull'Alta Galilea e sulle alture del Golan. Quotidiano.net - Hezbollah, 'lanciato razzi sui sobborghi di Tel Aviv' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)ha dichiarato di avercontro "idi Tel". Riporta l'Afp. Intanto l'Idf ha comunicato che cinquesono stati sparati contro la città , di cui quattro sono stati intercettati dal sistema di difesa e un altro è caduto esplodendo in un'area aperta. Contemporaneamenteha sparato dal Libano altri 15sull'Alta Galilea e sulle alture del Golan.

