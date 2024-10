Guida senza aver mai fatto la patente, inseguito e bloccato in autostrada (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si ferma alla stop intimato dalla Polizia stradale e cerca di dileguarsi in autostrada, nel tratto tra Udine e Palmanova. Ma la pattuglia della Polizia stradale lo insegue e lo blocca poco dopo. Ai primi controlli emerge il motivo della fuga: l'uomo era al volante senza aver mai conseguito Udinetoday.it - Guida senza aver mai fatto la patente, inseguito e bloccato in autostrada Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si ferma alla stop intimato dalla Polizia stradale e cerca di dileguarsi in, nel tratto tra Udine e Palmanova. Ma la pattuglia della Polizia stradale lo insegue e lo blocca poco dopo. Ai primi controlli emerge il motivo della fuga: l'uomo era al volantemai conseguito

Corre a zig-zag in autostrada - alla vista della polizia getta la droga dal finestrino - Un'auto impegnata in una folle corsa a zig-zag lungo la Messina-Palermo, questa la segnalazione arrivata lo scorso 14 ottobre alla polizia. . . Da qui l'allarme dato agli uomini della Stradale di Sant'Agata di Militello, poi raccolto da due equipaggi di ritorno da un servizio fuori sede. Gli agenti. (Messinatoday.it)

Bloccata nel traffico - rischia di partorire in autostrada : la Polizia scorta la futura mamma - . . Mentre era impegnata in un posto di controllo, gli agenti sono stati avvicinati da un'auto con a bordo una coppia. Nella serata di giovedì 10 ottobre, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio al casello autostradale di Modena Nord è stata protagonista di un'operazione speciale e insolita. (Modenatoday.it)

Rischia di partorire in autostrada. Scortata dalla polizia fino in ospedale - La coppia, in forte agitazione ha spiegato agli agenti di essere rimasta bloccata nel traffico a causa di un incidente avvenuto sull’autostrada, ma di avere fretta di raggiungere al più presto l’ospedale di Modena. Il rocambolesco episodio è avvenuto giovedì sera. Infatti la donna, in gravidanza alla 34esima settimana, aveva rotto le acque da un’ora ed era ormai prossima a partorire. (Ilrestodelcarlino.it)