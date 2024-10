"Giù con la vita" al Piccolo Teatro Comico (Di martedì 22 ottobre 2024) Quarto appuntamento della stagione, quello di venerdì 25 ottobre alle 21, al Piccolo Teatro Comico con Associazione Officina Culturale in Giù con la vita! Cinque persone si ritrovano, nella notte di Capodanno, su una scogliera a picco sul mare. Non hanno nulla in comune tra loro, se non la Torinotoday.it - "Giù con la vita" al Piccolo Teatro Comico Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Quarto appuntamento della stagione, quello di venerdì 25 ottobre alle 21, alcon Associazione Officina Culturale in Giù con la! Cinque persone si ritrovano, nella notte di Capodanno, su una scogliera a picco sul mare. Non hanno nulla in comune tra loro, se non la

VIDEO Avs in corsa per le regionali - Piccolotti : “Siamo la vera novità del campo progressista” - Oggi Alleanza Verdi e Sinistra ha ufficialmente lanciato la propria lista per le elezioni regionali umbre. L’onorevole Elisabetta Piccolotti ha aperto la campagna elettorale con entusiasmo, sottolineando l’eterogeneità e le competenze dei candidati, provenienti da ogni angolo del territorio... (Perugiatoday.it)

Xbox Partner Preview : annunciato un piccolo evento con grandi novità - ecco data e orario - Scopri gli aggiornamenti sui giochi in uscita, come il misterioso survival horror Alan Wake 2: l’espansione The Lake House di Epic e Remedy, l’avventura piena d’azione ed estremamente divertente Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii di Sega e Ryu Ga Gotoku Studio, l’RPG d’azione Soulslike WUCHANG: Fallen Feathers di Leenzee e 505 Games e molto altro ancora! WUCHANG: Fallen Feathers si è visto ... (Screenworld.it)

Trovano un 'piccolo paradiso' sulle colline di Predappio : la famiglia apre l'attività votata al benessere - Domenica a Predappio ci sarà il taglio del nastro di una nuova attività di vendita al dettaglio dedita al commercio di prodotti alimentari e integratori che promuovono uno stile di vita all’insegna della prevenzione e. Dalla Norvegia a Predappio, trasformano il loro stile di vita in un'attività. . (Forlitoday.it)