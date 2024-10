Fonseca esulta: “Vinto grazie ai cambi. Mi dispiace per Loftus-Cheek. Ecco il mio parere su Leao” (Di martedì 22 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine di Milan-Club Brugge, match di Champions League Ancora una vittoria per il Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese può esultare per il primo successo in Champions League della sua squadra. Fonseca in conferenza stampa (LaPresse) – Calciomercato.itIl Diavolo ha sfruttato la superiorità numerica, imponendosi in un match non giocato proprio nel migliore dei modi. Non mancano chiaramente le note positive, come la doppietta di Tiijani Reijnders e l’ennesimo gol di Christian Pulisic. Aveva fatto bene anche Rafa Leao, ma il cambio è destinato a far discutere: “E’ merito dei giocatori se abbiamo battuto il Club Brugge, soprattutto di chi è entrato che ha cambiato la sfida – afferma il mister in conferenza -. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Calciomercato.it - Fonseca esulta: “Vinto grazie ai cambi. Mi dispiace per Loftus-Cheek. Ecco il mio parere su Leao” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Pauloin conferenza stampa al termine di Milan-Club Brugge, match di Champions League Ancora una vittoria per il Milan di Paulo. Il tecnico portoghese puòre per il primo successo in Champions League della sua squadra.in conferenza stampa (LaPresse) – Calciomercato.itIl Diavolo ha sfruttato la superiorità numerica, imponendosi in un match non giocato proprio nel migliore dei modi. Non mancano chiaramente le note positive, come la doppietta di Tiijani Reijnders e l’ennesimo gol di Christian Pulisic. Aveva fatto bene anche Rafa, ma ilo è destinato a far discutere: “E’ merito dei giocatori se abbiamo battuto il Club Brugge, soprattutto di chi è entrato che haato la sfida – afferma il mister in conferenza -. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene.

