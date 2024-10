Farà tappa anche a Pescara l'edizione 2024 dell'Active Abruzzo della Cna turismo (Di martedì 22 ottobre 2024) anche Pescara sarà una delle tappe dell'edizione 2024 di “Active Abruzzo”, l’evento voluto da Cna turismo per sostenere il mercato turistico del nostro territorio e le sue eccellenze. Il nuovo evento arriva all’indomani della proficua presenza al TTG di Rimini, maggiore meeting nazionale Ilpescara.it - Farà tappa anche a Pescara l'edizione 2024 dell'Active Abruzzo della Cna turismo Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024)sarà unae tappedi “”, l’evento voluto da Cnaper sostenere il mercato turistico del nostro territorio e le sue eccellenze. Il nuovo evento arriva all’indomania proficua presenza al TTG di Rimini, maggiore meeting nazionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anche il panettone di Anzellotti protagonista al G7 di Pescara - Ad addolcire il palato dei partecipanti del G7 di Pescara ci sarà anche il panettone del maestro pasticciere Federico Anzellotti. . Per i più potenti del mondo una special edition dal sapore abruzzese. Zafferano dop dell'Aquila, miele di Tornareccio, Aurum, grani antichi d'Abruzzo, mandorle e acque. (Ilpescara.it)

VIDEO | Nuova Pescara - ci sarà anche una canzone per "Valorizzare le radici di ciascuna realtà e spiccare il volo" - Arriva anche una canzone in vista della nascita della nuova grande realtà metropolitana. Ad annuncialo, nella mattina di lunedì 14 ottobre, il musicista Simone Pavone, il presidente dell’associazione Nuova Pescara Marco Camplone e il vicepresidente Cristian Odoardi, nel corso di una conferenza... (Ilpescara.it)

Ufficializzata la data del recupero di Pescara - Milan Futuro : scelta dettata anche dal G7 e dai lavori allo stadio - Non il 6 novembre e nemmeno il 13, come si ipotizzava, ma comunque nel penultimo mese dell'anno: la Lega Pro ha ufficializzato la data del recupero di Pescara - Milan Futuro, originariamente prevista in data 12 ottobre e procrastinata su richiesta dei rossoneri che hanno un numero di convocati... (Today.it)