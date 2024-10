Faida ultrà Milan, il figlio di Dell’Utri negli atti dell’inchiesta: “Amico di Sandokan” (Di martedì 22 ottobre 2024) negli atti del secondo filone d’inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato di San Siro, che nei giorni scorsi ha fatto luce sul tentato omicidio di Enzo Anghinelli in via Cadore a Milano nel 2019, finisce anche il nome di Marco Dell’Utri, figlio di Marcello, storico Amico Amico e collaboratore di Silvio Berlusconi e fondatore di Forza Italia. Dell’Utri junior, nato in Svizzera imprenditore in Svizzera nel settore cinematografico e musicale, sarebbe entrato in affari con i capi ultras del Milan. In particolar modo il 43enne avrebbe tenuto rapporti con Giancarlo Lombardi, detto “Sandokan”, fondatore dapprima del gruppo Guerrieri Ultras e poi socio di Luca Lucci nella gestione della Curva Sud fino al 2018 quando tra i due inizia una Faida per la leadership del secondo anello blu. Ilgiorno.it - Faida ultrà Milan, il figlio di Dell’Utri negli atti dell’inchiesta: “Amico di Sandokan” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024)del secondo filone d’inchiesta della Procura dio sul tifo organizzato di San Siro, che nei giorni scorsi ha fatto luce sul tentato omicidio di Enzo Anghinelli in via Cadore ao nel 2019, finisce anche il nome di Marcodi Marcello, storicoe collaboratore di Silvio Berlusconi e fondatore di Forza Italia.junior, nato in Svizzera imprenditore in Svizzera nel settore cinematografico e musicale, sarebbe entrato in affari con i capi ultras del. In particolar modo il 43enne avrebbe tenuto rapporti con Giancarlo Lombardi, detto “”, fondatore dapprima del gruppo Guerrieri Ultras e poi socio di Luca Lucci nella gestione della Curva Sud fino al 2018 quando tra i due inizia unaper la leadership del secondo anello blu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Evento Halloween a Pollicino : Attività per Famiglie e Cena a Tema nel Ristorante di Milano - Anche i bambini avranno la loro gioia, con un menù studiato apposta per loro a soli 20 euro. Tra attività ludiche e prelibatezze culinarie, Pollicino ha in serbo esperienze indimenticabili per tutti. Il menù infantile prevede lasagnetta alla bolognese, nuggets di pollo, patatine fritte e una dolce sorpresa di salame al cioccolato. (Gaeta.it)

A Milano un dibattito sul governo del territorio - anche per pensare a casa e periferie - Nei momenti di incertezza (immobiliare), tu apri un forum. E’ così che è nata l’idea di una revisione del Piano di governo del territorio, una cinque giorni di riflessione che term... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Alba Parietti denuncia insicurezza : il furto delle ruote della sua auto riaccende il dibattito sulla sicurezza a Milano - In questa analisi, approfondiremo le sue dichiarazioni e il fenomeno della criminalità che attanaglia la capitale lombarda. “Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione, è uno Stato che ha fallito,” afferma la showgirl, evidenziando la frustrazione dei cittadini che non vedono riconosciuti i loro diritti fondamentali da parte delle autorità preposte. (Gaeta.it)