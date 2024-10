F1 GP Messico 2024, FP2 del venerdì dedicate ai test Pirelli in vista del 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà un fine settimana particolare, quello di Città del Messico, per la Formula 1 che vive un altro appuntamento fondamentale nella corsa verso i due titoli mondiali. Piloti e team avranno a disposizione infatti solo due sessioni di prove libere sulle tre di solito previste nei fine settimana senza gara sprint. Le FP2 del venerdì saranno infatti dedicate al test degli pneumatici Pirelli per il 2025, riguardando in particolare le mescole più morbide della gamma (C4, C5 e C6). La sessione durerà 90 minuti invece dei soliti 60, con i piloti che dovranno seguire un programma specifico definito dai tecnici della casa di pneumatici. Oltre alle gomme da asciutto da utilizzare per il Gp, ogni pilota disporrà di due treni di gomme supplementari: uno identico a quello disponibile per il fine settimana e l’altro prototipo della gomma 2025. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà un fine settimana particolare, quello di Città del, per la Formula 1 che vive un altro appuntamento fondamentale nella corsa verso i due titoli mondiali. Piloti e team avranno a disposizione infatti solo due sessioni di prove libere sulle tre di solito previste nei fine settimana senza gara sprint. Le FP2 delsaranno infattialdegli pneumaticiper il, riguardando in particolare le mescole più morbide della gamma (C4, C5 e C6). La sessione durerà 90 minuti invece dei soliti 60, con i piloti che dovranno seguire un programma specifico definito dai tecnici della casa di pneumatici. Oltre alle gomme da asciutto da utilizzare per il Gp, ogni pilota disporrà di due treni di gomme supplementari: uno identico a quello disponibile per il fine settimana e l’altro prototipo della gomma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del Messico. Il weekend di gara di casa di Sergio Perez andrà in scena tra il 25 e il 27 ottobre, con la F1 torna al tradizionale format composto da tre sessioni di prove libere, le qualifiche e infine il Gran Premio della domenica. (Sportface.it)

GP Messico 2024 di Formula 1 in diretta : radiocronaca e come vederlo in tv - Domenica 27 ottobre, si corre il Gran Premio degli Messico 2024, nuova prova del mondiale di Formula Uno. (Ascoltitv.it)

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del Messico. Il Circus torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, per disputare il ventesimo appuntamento in calendario. . La caccia alla pole position è attesa per la giornata di sabato, con il Q1 che partirà alle 23:00 italiane. (Sportface.it)