Emergenza idrica in Basilicata | 25 milioni di euro per la gestione della crisi

Emergenza idrica in Basilicata: 2,5 milioni di euro per la gestione della crisi (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente stato di Emergenza dichiarato in Basilicata ha portato l'assegnazione di 2,5 milioni di euro, come annunciato dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Questo intervento di finanziamento si concentra sul primo passo nella gestione della crisi idrica che ha colpito i comuni della Regione, in particolare Potenza e altri 28 centri abitati. La situazione è precipitata a causa di una prolungata siccità che ha portato a una consistente riduzione dell'erogazione di acqua potabile. Emergenza idrica e crisi dei servizi Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente deliberato lo stato d'Emergenza per la crisi idrica riguardante lo schema Basento-Camastra.

