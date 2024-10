È morto a 68 anni Michael Newman, lo storico bagnino di “Baywatch” (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attore Michael Newman, noto per il suo ruolo nella popolarissima serie tv degli anni 90 Baywatch, è deceduto all’età di 68 anni. Nel 2006 a Newman era stato diagnosticato il Parkinson, un disturbo neurodegenerativo progressivo che colpisce il sistema nervoso centrale. Un amico intimo di Newman, Matt Felker, che ha diretto la recente docuserie di Hulu After Baywatch: Moment in the Sun, ha rivelato a People che l’attore è morto «a causa di complicazioni cardiache» la sera di domenica 20 ottobre, circondato da familiari e amici. Michael Newman era l’unico vero bagnino di Baywatch, famoso come “Newmie” Nato a Los Angeles, Newman ha guadagnato popolarità come il bagnino Mike “Newmie” Newman in Baywatch, in particolare perché era l’unico membro del cast a essere realmente un bagnino. Lettera43.it - È morto a 68 anni Michael Newman, lo storico bagnino di “Baywatch” Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attore, noto per il suo ruolo nella popolarissima serie tv degli90, è deceduto all’età di 68. Nel 2006 aera stato diagnosticato il Parkinson, un disturbo neurodegenerativo progressivo che colpisce il sistema nervoso centrale. Un amico intimo di, Matt Felker, che ha diretto la recente docuserie di Hulu After: Moment in the Sun, ha rivelato a People che l’attore è«a causa di complicazioni cardiache» la sera di domenica 20 ottobre, circondato da familiari e amici.era l’unico verodi, famoso come “Newmie” Nato a Los Angeles,ha guadagnato popolarità come ilMike “Newmie”in, in particolare perché era l’unico membro del cast a essere realmente un

È morto Michael Newman - lo storico bagnino di «Baywatch» aveva 68 anni - In un post su Instagram, Felker, che ha recentemente diretto il documentario After Baywatch: Moment In The Sun, ha affermato: “Pochi di noi sono abbastanza fortunati da avere qualcuno come Mike Newman che entra e cambia loro la vita. Era per lo più privo di sensi… quando mi sono presentato era sveglio, quasi come un miracolo, mi ha guardato e ha detto ‘Sei arrivato giusto in tempo’ e ha riso. (Metropolitanmagazine.it)

Morto Michael Newman - il bagnino di “Baywatch” aveva 68 anni - Michael Newman, l’attore che ha interpretato il ruolo del bagnino Mike “Newmie” Newman nella celebre serie televisiva ‘Baywatch’, è morto domenica sera all’età di 68 anni. La sua figura è stata amata dal pubblico per l’interpretazione di un personaggio genuino, riflettendo la sua reale esperienza come bagnino professionista. (Thesocialpost.it)

Michael Newman morto a 67 anni - addio al bagnino star di Baywatch - Era l’unico membro del cast della serie che lavorava come bagnino anche nella vita reale. Secondo quanto riporta il magazine People, Newman era malato di Parkinson dal 2006. . “Ho visto Mike l’ultima volta che era cosciente e mi ha guardato e, nel suo tipico stile, ha detto: ‘Sei arrivato giusto in tempo’”, racconta Felker a People. (Lapresse.it)