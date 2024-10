Due anni di governo. Meloni: «raggiunti record storici». (Di martedì 22 ottobre 2024) Riforme, lavoro, crescita, tanta Europa e tanta politica estera: dal piano Mattei all'Albania. Due anni di governo in dieci punti: numeri, provvedimenti, dossier. Il premier sui social: «Non mi sono mai risparmiata». Laverita.info - Due anni di governo. Meloni: «raggiunti record storici». Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Riforme, lavoro, crescita, tanta Europa e tanta politica estera: dal piano Mattei all'Albania. Duediin dieci punti: numeri, provvedimenti, dossier. Il premier sui social: «Non mi sono mai risparmiata».

Il Governo Meloni compie 2 anni - tutte le misure economiche dell’esecutivo - Durante questo periodo l’esecutivo ha approvato una serie di riforme economiche che avevano tre obiettivi principali: Gestire la crescita economica successiva alla pandemia continuando il trend stabilito dopo la fine dei lockdown; Definire e rispettare i nuovi vincoli di spesa e di bilancio europei; Amministrare l’applicazione del Pnrr per non perdere i fondi dell’Unione europea. (Quifinanza.it)

Due anni di Governo Meloni - stipendi più alti per gli insegnanti - sblocco assunzioni sul sostegno - ripristino voto in condotta. Sul sito istituzionale l’elenco delle azioni svolte - Sul sito istituzionale l’elenco delle azioni svolte sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Spazio anche per la scuola. L'articolo Due anni di Governo Meloni, stipendi più alti per gli insegnanti, sblocco assunzioni sul sostegno, ripristino voto in condotta. Sul sito istituzionale, c'è un PDF di quasi 60 pagine con l'elenco di tutte le misure effettuate. (Orizzontescuola.it)

Il governo Meloni compie due anni - è settimo per durata : superato il Prodi bis - L'articolo Il governo Meloni compie due anni, è settimo per durata: superato il Prodi bis sembra essere il primo su L'Opinionista. “È un percorso – afferma palazzo Chigi- che ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare la crescita economica e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di proteggere ... (Lopinionista.it)