Diritti: Tajani, escludo che forze ordine siano razziste (Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara, 22 ott. (LaPresse) – "Non condivido una parola di quello che hanno scritto. Da militare da giornalista e da politico conosco le forze dell'ordine, escludo che siano razzisti, fanno sempre il loro dovere". Così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, a Pescara nel punto stampa con i giornalisti a conclusione della prima giornata di incontri del G7 sviluppo, rispondendo in merito alle accuse dell'Ecri del Consiglio d'Europa alle forze dell'ordine italiane. "Io sono riconoscente ad ogni uomo e donna in uniforme e chi scrive che le forze dell'ordine sono razziste scrive il falso", ha concluso.

