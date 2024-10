Ilrestodelcarlino.it - Dalla chiesa medievale alla basilica brunelleschiana. Se ne parla oggi con lo storico dell’arte Francesco Suppa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Terzo appuntamento dei Convegni di Santo Spirito, il ciclo di incontri dedicatiscoperta del carisma agostiniano e del valore culturale dei conventi. Il prossimo incontropomeriggio alle 17,30, nelladi Santo Spirito, dove, terrà una conferenza dal titolo ’Continuità ed evoluzione. Santo Spirito nel passaggio’, dedicatatrasformazione storica e architettonica di uno dei capolavori fiorentini. "Non perdete questa occasione unica per conoscere da vicino l’evoluzione della, simbolo della transizione dal Medioevo al Rinascimento": invita tutti il priore, padre Giuseppe Pagano. Prima della conferenza, alle 16,30, visita guidata, condotta da Giulia Bacci, storicae guida turistica. Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione.