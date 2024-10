Controlli notturni della Polizia Locale: nuovo programma per la sicurezza urbana a partire dal 25 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 25 ottobre 2023 segna l’inizio di un innovativo programma di Controlli notturni da parte della Polizia Locale, mirato a garantire la sicurezza e il decoro nelle strade della città. Questo progetto viene implementato come una fase sperimentale, pensata per ampliare le operazioni di monitoraggio già attive durante il giorno e nel tardo pomeriggio. Con questo intervento, si intende non solo migliorare il controllo della viabilità, ma anche rispondere a segnalazioni di comportamenti scorretti e problematiche di pubblica decenza in specifiche aree urbane. Obiettivi del programma di Controlli notturni Il nuovo programma dei Controlli notturni ha come obiettivo primario la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Gaeta.it - Controlli notturni della Polizia Locale: nuovo programma per la sicurezza urbana a partire dal 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 252023 segna l’inizio di un innovativodida parte, mirato a garantire lae il decoro nelle stradecittà. Questo progetto viene implementato come una fase sperimentale, pensata per ampliare le operazioni di monitoraggio già attive durante il giorno e nel tardo pomeriggio. Con questo intervento, si intende non solo migliorare il controlloviabilità, ma anche rispondere a segnalazioni di comportamenti scorretti e problematiche di pubblica decenza in specifiche aree urbane. Obiettivi deldiIldeiha come obiettivo primario la tutela dell’ordine pubblico edei cittadini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli notturni dei carabinieri della Bassa : nel mirino locali - discoteche - alcol e droga alla guida - Nella nottata di domenica 20 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Legnago hanno svolto un servizio specifico sul territorio di competenza del Comando di Castagnaro, con lo scopo di prevenire, ed eventualmente reprimere, i reati di tipo predatorio o finalizzati al traffico di sostanze... (Veronasera.it)

Furti notturni nelle scuole. L’Arma rafforza i controlli : ladro bloccato dopo un colpo - Ovviamente, però, con un contorno di danni provocati forzando le porte per entrare nei locali. Nelle ultime settimane si erano verificati alcuni episodi in istituti scolastici della città e per questo i militari dell’Arma avevano rafforzato la sorveglianza. Le scuole della città erano finite nel mirino dei ladri anche l’anno scorso con una serie di furti ravvicinati nel tempo che avevano destato ... (Ilrestodelcarlino.it)

Civitanova - summit in questura sulla movida : più controlli notturni dei vigili urbani - commercianti di corso Dalmazia pronti a ingaggiare vigilantes - CIVITANOVA Summit ieri mattina, in questura tra forze di polizia e gestori dei locali notturni civitanovesi. Al tavolo non era stata convocata l?amministrazione comunale, trattandosi di un... (Corriereadriatico.it)