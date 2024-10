Cocaina rosa, la nuova droga dei ricchi: è allarme nella Roma bene (Di martedì 22 ottobre 2024) Costa 400 euro al grammo e viene nascosta spesso nelle lampade di sale, dove gli spacciatori riescono a farne entrare fino a 500 grammi per volta Vanityfair.it - Cocaina rosa, la nuova droga dei ricchi: è allarme nella Roma bene Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Costa 400 euro al grammo e viene nascosta spesso nelle lampade di sale, dove gli spacciatori riescono a farne entrare fino a 500 grammi per volta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Roma dilaga la “cocaina rosa” : allarme per i più giovani - I clienti? Ultrasessantancinquenni ma anche giovani e giovanissimi, spesso minorenni. All’inizio del percorso facciamo compilare dei questionari anonimi per sondare la conoscenza dei ragazzi sulle sostanze, gli effetti ma anche sul loro stile di vita. ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... (Ilfaroonline.it)

IL CASO | Droghe - il boom della cosiddetta "coca-rosa" : non è cocaina - ma è diventata la polvere dei ricchi - Dopo la droga degli zombie -ovvero il fentanyl di cui si era trovata a Perugia traccia da contaminazione su una dose di eroina - l'allarme nuove droghe anche in Umbria si è acceso per la cosiddetta cocaina rosa. Un allarme di riflesso dato che la nostra regione si trova vicinissima a Roma dove il. (Perugiatoday.it)

Cos’è la cocaina rosa - la droga a 300 euro al grammo dei giovani alle feste della Roma bene - Boom di cocaina rosa tra le feste private dei giovani della Roma bene. È un mix allucinogeno fino a 300 euro al grammo, composto principalmente da ketamina ed ecstasy, al quale viene aggiunto un colorante alimentare rosa.Continua a leggere . (Fanpage.it)