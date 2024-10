Ciclismo, Team Ineos è caos. Ethan Hayter: “E’ il momento di cambiare” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel Team Ineos c’è tanta confusione. A rivelarlo sono gli stessi ciclisti che fanno parte della squadra britannica in una fine di stagione che si preannuncia rovente dal punto di vista contrattuale. Chi è certo del cambiamento, visto che nel 2025 farà parte del roster della Soudal-QuickStep, è Ethan Hayter che intervistato da Eurosport durante gli ultimi Mondiali su pista ha affermato: “Ho passato cinque anni alla Ineos, quindi penso che sia arrivato il momento di cambiare. Sarà entusiasmante, la squadra (inteso come Soudal-Quickstep, ndr) ha davvero grande passione per le gare, non vedo l’ora di iniziare”. Poi sul momento della Ineos, Hayter ha cercato di essere un po’ criptico: “Non so davvero cosa stia succedendo. Sinceramente, ho avuto un anno complicato nel lavorare con loro e quando ero in procinto di andarmene ho incontrato ancora più difficoltà. Oasport.it - Ciclismo, Team Ineos è caos. Ethan Hayter: “E’ il momento di cambiare” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelc’è tanta confusione. A rivelarlo sono gli stessi ciclisti che fanno parte della squadra britannica in una fine di stagione che si preannuncia rovente dal punto di vista contrattuale. Chi è certo del cambiamento, visto che nel 2025 farà parte del roster della Soudal-QuickStep, èche intervistato da Eurosport durante gli ultimi Mondiali su pista ha affermato: “Ho passato cinque anni alla, quindi penso che sia arrivato ildi. Sarà entusiasmante, la squadra (inteso come Soudal-Quickstep, ndr) ha davvero grande passione per le gare, non vedo l’ora di iniziare”. Poi suldellaha cercato di essere un po’ criptico: “Non so davvero cosa stia succedendo. Sinceramente, ho avuto un anno complicato nel lavorare con loro e quando ero in procinto di andarmene ho incontrato ancora più difficoltà.

