Champions League, Bologna ancora ko: Aston Villa vince 2-0 (Di martedì 22 ottobre 2024) Seconda sconfitta in tre partite di Champions League per il Bologna, che cade 2-0 in casa dell'Aston Villa nel match valido per la terza giornata del girone. Succede tutto nella ripresa: McGinn sblocca il risultato al 10?, Duran raddoppia al 19?. Gli inglesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 9 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a uno.

Duran parte mentre Villa punta alla terza vittoria in Champions League - Jacob Ramsey occupa un posto su una panchina forte per i Villans che vanta giocatori del calibro di Cash, Digne, Watkins, Ross Barkley, Emiliano Buendia e Jaden Philogene. Il Bologna ha confermato la formazione Come ci schiereremo stasera #UCL #SiamoUno pic. Confermata la formazione dell’Aston Villa Come si comincia stasera contro il Bologna in Champions League #UCL || #UpTheVilla pic. (Justcalcio.com)

Champions League - Fonseca : "Avvio troppo soft. Siamo migliorati con i cambi" - Penso che fino al secondo gol non siamo stati abbastanza aggressivi. Dobbiamo essere più aggressivi in pressione”. Ho capito che avevamo bisogno di Okafor e Chukwu. Nonostante la sostituzione, però, non c’è bocciatura per Leao: “Non c’è nessun problema con Rafa. Proprio al classe 2008 ha dedicato parole al miele mister Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport: “Penso che Francesco e la squadra ... (Sport.quotidiano.net)

Convocati Atalanta - Champions League : la decisione di Gasperini su Hien e Kolasinac - Per l’occasione Gasperini recupera Hien e Kolasinac, dopo le parole di ieri in conferenza stampa. 45 contro il Champions League contro il Celtic Ecco la lista dei convocati Atalanta per la sfida di domani in Champions League contro il Celtic. […]. Convocati Atalanta, la lista dei calciatori stilata da Gasperini per la sfida di domani alle 18. (Calcionews24.com)