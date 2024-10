Calciomercato.it - Caos in Milan-Club Brugge: paura per Reijnders, poi il rosso

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’ successo di tutto nel corso del primo tempo di. La squadra belga è rimasta in dieci per l’espulsione di Onyedika Attimi dia San Siro nei minuti finali del primo tempo di. Nel terzo match di Champions League, prima dello scoccare del 40esimo minuto di gioco, c’è stato uno scontro a centrocampo tra Tiijanie Raphael Onyedika.(LaPresse) – Calciomercato.itUno scontro, pesante, che l’arbitro Felix Zwayer aveva valutato come fallo dell’olandese del Diavolo. Il gioco così è rimasto fermo per un po’, con l’intervento dei sanitari per soccorrere il centrocampista delrimasto a terra. Poi il controlla al VAR per valutare il possibile. Tutto lo stadio così ha pensato ad un possibileproprio per Tiijani. Attimi infiniti di attesa che avevano fatto temere il peggio.