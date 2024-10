Ilgiorno.it - Bystronic, le istituzioni scendono al fianco dei lavoratori: “L’azienda ritiri i licenziamenti e riveda il piano industriale”

(Di martedì 22 ottobre 2024) San Giuliano Milanese (Milano), 22 ottobre 2024 – Con un presidio e un’audizione, è sbarcata in Regione Lombardia la protesta deidella, multinazionale svizzera che produce macchinari per l’automazionee ha annunciato la chiusura dei due stabilimenti milanesi di San Giuliano e Pieve Emanuele, col conseguente licenziamento di 150 persone. Nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in via Fabio Filzi a Milano, mentre i colleghi manifestavano con un presidio, una rappresentanza die sindacati è stata ascoltata dalla quarta commissione regionale presieduta da Silvia Scurati (Lega). Presenti all’incontro, oltre ai sindacati, anche i vertici del