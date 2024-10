Thesocialpost.it - Britney Spears, il post che lascia tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)torna a far parlare di sé con un breve video di 20 secondi pubblicato su Instagram, dove la popstar si mostra vestita da sposa. Abito bianco di raso, velo di pizzo e un sorriso enigmatico: così appare, ma questa volta non c’è nessun matrimonio vero in vista. Il video non è altro che un ricordo del 2022, quando, un mese dopo il matrimonio con Sam Asghari,aveva deciso di “sposare sé stessa”. Laaccompagna il video con una didascalia che ha subito fatto discutere: «Il giorno in cui ho sposato me stessa Lo ricordo perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia la cosa più brillante che abbia mai fatto!». Una frase che racchiude tutta l’ironia e l’autoconsapevolezza della popstar, da sempre sotto i riflettori, ma che con questo gesto sembra voler rivendicare la propria indipendenza e il controllo della sua vita.