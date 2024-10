Biagio Mazzotta eletto nuovo presidente di Assonave: innovazione e sostenibilità al centro della sua agenda (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente elezione di Biagio Mazzotta a presidente dell’Associazione Nazionale Industria Navalmeccanica segna un momento cruciale per il settore. Mazzotta, già alla guida di Fincantieri, ha ribadito l’urgenza di rinnovamento nel comparto navalmeccanico, richiamando l’attenzione su temi fondamentali come l’innovazione, la sostenibilità e l’integrazione tecnologica. Con un programma mirato a valorizzare le potenzialità dell’industria italiana, il nuovo presidente si propone di tracciare un percorso per il futuro del settore. L’elezione di Biagio Mazzotta e l’importanza del suo nuovo ruolo Durante l’assemblea dei soci di Assonave, tenutasi ieri, Biagio Mazzotta è stato eletto nuovo presidente dell’associazione. Gaeta.it - Biagio Mazzotta eletto nuovo presidente di Assonave: innovazione e sostenibilità al centro della sua agenda Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente elezione didell’Associazione Nazionale Industria Navalmeccanica segna un momento cruciale per il settore., già alla guida di Fincantieri, ha ribadito l’urgenza di rinnovamento nel comparto navalmeccanico, richiamando l’attenzione su temi fondamentali come l’, lae l’integrazione tecnologica. Con un programma mirato a valorizzare le potenzialità dell’industria italiana, ilsi propone di tracciare un percorso per il futuro del settore. L’elezione die l’importanza del suoruolo Durante l’assemblea dei soci di, tenutasi ieri,è statodell’associazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Classe 1977 - una in Scienze politiche e una in Giurisprudenza - oltre a un master in Econometria applicata - sostituirà Biagio Mazzotta - oggi presidente di Fincantieri - Leggi anche › Chi è Giuseppina Di Foggia, nuova AD di Terna, prima donna alla guida di una partecipata Nata nel 1923, la Ragioneria generale dello Stato è l’istituto nato per consentire al Tesoro un controllo della spesa terzo ed efficace. (Iodonna.it)

Biagio Mazzotta nuovo presidente di Fincantieri - Mazzotta è contestualmente nominato presidente del Cda. . it. La nomina avviene previo parere del Comitato per le nomine e con l’approvazione del collegio sindacale. Il consiglio d’amministrazione di Fincantieri nomina per cooptazione Biagio Mazzotta nuovo componente. Mazzotta è il Ragioniere generale dello Stato uscente. (Ildenaro.it)

Il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta nominato presidente di Fincantieri (dopo la cacciata dal Mef) - Come da procedura, il Consiglio ha accertato che Biagio Mazzotta è in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Mazzotta assume la carica di presidente del CdA in seguito alla scomparsa dell’ex presidente Claudio Graziano. (Ilfattoquotidiano.it)