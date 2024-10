ATP Finals Torino 2024, Daniil Medvedev è il quarto qualificato (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Nitto ATP Finals di Torino hanno il loro quarto qualificato ed è Daniil Medvedev, che si aggiunge così a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Si tratta della sesta partecipazione consecutiva per il russo, ormai una presenza fissa ad altissimi livelli e di conseguenze al torneo di fine anno dedicato ai migliori otto della stagione. Il 28enne può vantare un trionfo nel 2020 e una finale persa nel 2021 e quest’anno proverà a sorprendere i due fenomeni della nuova generazione che partiranno senza dubbio con i favori del pronostico. Alle ATP Finals Medvedev ha un bilancio di 11 vittorie e 9 sconfitte. L’anno scorso è arrivato in semifinale, perdendo in tre set contro Sinner. LA SITUAZIONE AGGIORNATA ATP Finals Torino 2024, Daniil Medvedev è il quarto qualificato SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Nitto ATPdihanno il loroed è, che si aggiunge così a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Si tratta della sesta partecipazione consecutiva per il russo, ormai una presenza fissa ad altissimi livelli e di conseguenze al torneo di fine anno dedicato ai migliori otto della stagione. Il 28enne può vantare un trionfo nel 2020 e una finale persa nel 2021 e quest’anno proverà a sorprendere i due fenomeni della nuova generazione che partiranno senza dubbio con i favori del pronostico. Alle ATPha un bilancio di 11 vittorie e 9 sconfitte. L’anno scorso è arrivato in semifinale, perdendo in tre set contro Sinner. LA SITUAZIONE AGGIORNATA ATPè ilSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Djokovic salta Parigi-Bercy” : stagione finita? Rischia di non andare alle Finals di Torino e di uscire dalla Top 10. La classifica Race Atp - 290 punti 6. 710 punti – QUALIFICATO 3. 910 punti 7. Carlos Alcaraz 6. Rischierebbe perfino di uscire dalla Top 10 della classifica Atp. Comunque perderebbe molte posizioni in classifica. 855 punti 8. Andrey Rublev 3. Ad oggi, sono tre i tennisti ufficialmente qualificati per Torino: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. (Ilfattoquotidiano.it)

Novak Djokovic non giocherà Parigi Bercy : la partecipazione alle ATP Finals di Torino è a rischio - Novak Djokovic ha annunciato il forfait al torneo 1000 di Parigi Bercy. L'ex numero 1 mette così a forte rischio la sua qualificazione per le ATP Finals di Torino. Numero 6 della Race può essere superato da sei tennisti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ranking ATP : i punti da difendere per Sinner e Alcaraz tra Bercy e Finals di Torino. Il n.1 cede i 500 di Vienna - 10. 11. 2024 ATP Tour 500 Vienna QF 90 04. Fino a fine stagione Jannik Sinner dovrà difendere in tutto 1590 punti, frutto della finale raggiunta alle ATP Finals, della vittoria a Vienna, titolo che non difenderà, e degli ottavi di Parigi-Bercy, mentre Novak Djokovic ne dovrà scartare 2300, in virtù delle vittorie alle ATP Finals (con una sconfitta nella fase a gironi) ed a Parigi-Bercy. (Oasport.it)