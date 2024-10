Lanazione.it - Arezzo e la grande fiera natalizia. Alberghi pieni al 70%. Si punta al record 2023

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – A poco meno di un mese dall’inizio dei Mercatini di Natale albergatori e ristoratori scaldano i motori e iniziano a ricevere le prime prenotazioni. Il fronteero inizia a vedere i primi dati che, come ci anticipa Michele Passalacqua, referente dell’associazione albergatori di Confcommercio per l’area aretina, sono già positivi. “Stiamo ricevendo una risposta ottima già a questo punto. Attualmente abbiamo il 70% di prenotazioni per la città del Natale, ma in previsione saremo tutti. Anno scorso siamo stati tutti sold out e i turisti hanno alloggiato addirittura a Montevarchi. Questo è il dato complessivo, ma consideriamo che iniziamo il 16 novembre e i weekend sono già tutti presi”. Ce lo confermano due struttureere tra le più importanti in città.