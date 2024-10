America’s Cup, Barcellona ai saluti? Le parole di Dalton e un’altra città spagnola in pole (Di martedì 22 ottobre 2024) Team New Zealand sta valutando dove e quando organizzare la prossima edizione della America’s Cup, dopo aver difeso la Vecchia Brocca nelle acque di Barcellona surclassando INEOS Britannia con un perentorio 7-2. I Kiwi sono infatti in dubbio sulla data della massima competizione velica (si vocifera di 2026 o 2027) e anche sulla località che ospiterà la manifestazione sportiva più antica del mondo. Il CEO Grant Dalton ha infatti fatto capire che Barcellona non sarebbe più la scelta ottimale a causa delle infrastrutture, che impedirebbero l’ampliamento del numero di squadre partecipanti all’evento. I detentori della Vecchia Brocca starebbe valutando più opzioni, l’amministratore delegato ha affermato che la Coppa America si potrebbe disputare in più sedi. Oasport.it - America’s Cup, Barcellona ai saluti? Le parole di Dalton e un’altra città spagnola in pole Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Team New Zealand sta valutando dove e quando organizzare la prossima edizione dellaCup, dopo aver difeso la Vecchia Brocca nelle acque disurclassando INEOS Britannia con un perentorio 7-2. I Kiwi sono infatti in dubbio sulla data della massima competizione velica (si vocifera di 2026 o 2027) e anche sulla località che ospiterà la manifestazione sportiva più antica del mondo. Il CEO Grantha infatti fatto capire chenon sarebbe più la scelta ottimale a causa delle infrastrutture, che impedirebbero l’ampliamento del numero di squadre partecipanti all’evento. I detentori della Vecchia Brocca starebbe valutando più opzioni, l’amministratore delegato ha affermato che la Coppa America si potrebbe disputare in più sedi.

