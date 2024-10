Alex Britti ha portato la magia del blues al Palasport di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) In oltre trent’anni di carriera discografica, Alex Britti è riuscito ad accorciare, con la sua inseparabile sei corde, le enormi distanze che separano il Delta del Mississippi, dove è nato il blues per alleviare le fatiche della raccolta del cotone nei campi, dal fiume Tevere che bagna il quartiere Monteverde, nella zona centro-ovest di Roma, dove è cresciuto e si è formato il chitarrista Romano. Dopo il più intimista Tour sul divano del 2022 e il tour estivo Alex Britti Live 2023, si è concluso, nel grande spazio del Palasport di Roma, l’Alex Britti Live 2024, dopo 30 tappe nelle principali arene, piazze e festival estivi italiani in cui il pubblico ha assistito dal vivo ai classici del suo repertorio e ai nuovi brani del cantautore Romano. Panorama.it - Alex Britti ha portato la magia del blues al Palasport di Roma Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In oltre trent’anni di carriera discografica,è riuscito ad accorciare, con la sua inseparabile sei corde, le enormi distanze che separano il Delta del Mississippi, dove è nato ilper alleviare le fatiche della raccolta del cotone nei campi, dal fiume Tevere che bagna il quartiere Monteverde, nella zona centro-ovest di, dove è cresciuto e si è formato il chitarristano. Dopo il più intimista Tour sul divano del 2022 e il tour estivoLive 2023, si è concluso, nel grande spazio deldi, l’Live 2024, dopo 30 tappe nelle principali arene, piazze e festival estivi italiani in cui il pubblico ha assistito dal vivo ai classici del suo repertorio e ai nuovi brani del cantautoreno.

