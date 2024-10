Alberi pericolanti, insidia sulle strade. Molte piante indebolite dalla burrasca (Di martedì 22 ottobre 2024) A Cesenatico c’è da affrontare il problema delle cadute degli Alberi. Durante le tempeste e le burrasche che sono sempre più frequenti, cadono grossi esemplari di pino del peso di parecchie tonnellate. Sino ad ora ci sono stati soltanto danni a strade e marciapiedi, nelle recinzioni, negli edifici e nelle auto. Il timore è per l’incolumità delle persone, c’è un allarme sicurezza e occorre dare delle risposte. Certo, non è facile, anche perchè il pino è un albero identitario sulla riviera, fa parte da sempre del panorama e della vita di tutti i giorni. Tuttavia ultimamente le grosse piante inclinate cedono e cadono in pochi secondi, mentre reggono quelle con il fusto dritto e perpendicolare al suolo. E’ quindi necessario rimuovere i pini pericolosamente inclinati e sostituirli con altre piante da far crescere ben erette. Ilrestodelcarlino.it - Alberi pericolanti, insidia sulle strade. Molte piante indebolite dalla burrasca Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Cesenatico c’è da affrontare il problema delle cadute degli. Durante le tempeste e le burrasche che sono sempre più frequenti, cadono grossi esemplari di pino del peso di parecchie tonnellate. Sino ad ora ci sono stati soltanto danni ae marciapiedi, nelle recinzioni, negli edifici e nelle auto. Il timore è per l’incolumità delle persone, c’è un allarme sicurezza e occorre dare delle risposte. Certo, non è facile, anche perchè il pino è un albero identitario sulla riviera, fa parte da sempre del panorama e della vita di tutti i giorni. Tuttavia ultimamente le grosseinclinate cedono e cadono in pochi secondi, mentre reggono quelle con il fusto dritto e perpendicolare al suolo. E’ quindi necessario rimuovere i pini pericolosamente inclinati e sostituirli con altreda far crescere ben erette.

