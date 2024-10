Albereta: ultimo lancio, addio allo storico bocciodromo (Di martedì 22 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayVerrà demolito lo storico bocciodromo dell’Albereta. Un epilogo che arriva dopo mezzo secolo di attività, e che vedrà il quartiere mancante di un luogo di aggregazione e di svago per gli anziani e per i frequentatori del parco. Tra i Firenzetoday.it - Albereta: ultimo lancio, addio allo storico bocciodromo Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayVerrà demolito lodell’. Un epilogo che arriva dopo mezzo secolo di attività, e che vedrà il quartiere mancante di un luogo di aggregazione e di svago per gli anziani e per i frequentatori del parco. Tra i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Albereta: ultimo lancio, addio allo storico bocciodromo - Verrà demolito lo storico bocciodromo dell’Albereta. Un epilogo che arriva dopo mezzo secolo di attività, e che vedrà il quartiere mancante di un luogo di aggregazione e di svago per gli anziani e per ... (firenzetoday.it)

Incontro di prevenzione delle truffe agli anziani e non solo, mercoledì 23 ottobre al Centro sociale di Felina - Mercoledì 23 ottobre, l’occasione per ricevere indicazioni e consigli sarà dunque alle 14.30 al Circolo sociale – Bocciodromo di Felina. Interverranno il Capitano Marco Spinelli, Comandante della ... (nextstopreggio.it)

VICENZA | MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA: SOTTO LA PIOGGIA IN 150 SFILANO IN CENTRO - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)