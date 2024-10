Al via G7 Sviluppo, Tajani “Cooperazione strumento di pace” (Di martedì 22 ottobre 2024) PESCARA (ITALPRESS) – Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 (22-24 ottobre 2024), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri”, ha dichiarato il vice presidente Tajani che ha evidenziato che “la Cooperazione allo Sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7”. “Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali”, ha concluso il Ministro. Unlimitednews.it - Al via G7 Sviluppo, Tajani “Cooperazione strumento di pace” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) PESCARA (ITALPRESS) – Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dellodel G7 (22-24 ottobre 2024), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e dellaInternazionale, Antonio. “Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri”, ha dichiarato il vice presidenteche ha evidenziato che “laallocostituisce unostraordinario di, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7”. “Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali”, ha concluso il Ministro.

